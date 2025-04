Jardinage. La distribution annuelle de pontes de coccinelles reprend à Caen

Avis aux amateurs de jardinage : la Ville de Caen recommence sa traditionnelle distribution de pontes de chrysopes et de coccinelles à partir du vendredi 25 avril. Une véritable tradition, qui date de 1984. Chaque vendredi, au Jardin des plantes, entre 9h30 et 12h30, les Caennais, Calvadosiens, et même tous les Normands, peuvent en bénéficier, sans réservation, gratuitement, et dans la limite des stocks disponibles. Ces petits insectes sont les meilleurs amis des jardiniers, puisqu'ils maîtrisent les attaques de pucerons en s'en nourrissant.

A l'occasion de ce premier jour, un atelier est proposé de 10h à 12h, afin de découvrir la diversité des coccinelles en Normandie.