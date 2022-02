Caen. Une aire de jeux accessible aux enfants en situation de handicap

Elle a pris place au square Jean Soreth à Caen (Calvados), une nouvelle aire de jeux a été inaugurée mercredi 16 octobre 2019. Deux structures ont été installées. "Les enfants pourront jouer sur une plateforme avec un toboggan et une balançoire 'nid d'oiseau'", détaille Isabelle Brisard à la direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité en charge des aires de jeux et des équipements sportifs en accès libre.

Ce nouvel espace est accessible aux enfants en situation de handicap. "Tous les enfants peuvent y venir qu'ils soient en fauteuil roulant, ou avec une déficience visuelle".

Des structures adaptées

"La première structure dispose d'un tremplin qui permet aux fauteuils roulants d'accéder au même endroit que les autres enfants. Pour ce qui est de la balançoire, sa largeur permet aux accompagnateurs d'installer l'enfant en toute sécurité", explique Isabelle Brisard.

