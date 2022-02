Calvados . Aéroports : saison estivale au top pour Caen, en baisse pour Deauville

La saison estivale des aéroports calvadosiens de Caen-Carpiquet et de Deauville-Normandie touche bientôt à sa fin. À l'occasion de l'annonce de deux nouveaux vols au départ de Deauville (Jordanie et Égypte), la directrice Maryline Haize-Hagron en a profité pour faire un bilan de la période entre avril et octobre 2019.

Hausse de 20 % à Caen

"C'est une belle saison" a-t-elle commencé. L'aéroport de Caen-Carpiquet est le plus en forme puisqu'il a enregistré le départ de 300 000 voyageurs, soit une hausse de 20 % par rapport à 2018.

Cette progression est notamment due à un engouement toujours notable pour l'île de beauté et ses quatre points d'arrivée (Figari, Ajaccio, Bastia et Calvi). Les destinations de Toulouse et surtout Marseille ont, elles aussi, contribué à cette réussite. Pour rappel, 15 800 passagers avaient été enregistrés entre avril et fin juin 2019 pour la cité phocéenne. Une grande satisfaction pour la directrice :

"La Corse est toujours un grand rendez-vous" Impossible de lire le son.

Du côté de Deauville-Normandie, les chiffres sont en baisse par rapport à l'an dernier. L'aéroport a accueilli environ 135 000 voyageurs, soit plus de deux fois moins qu'à Caen.

À chacun sa spécificité

En revanche, ces chiffres sont à remettre dans un contexte et des zones de chalandises très spécifiques. La majorité des voyageurs au départ de Caen partent pour des vacances, en famille ou en individuel. Du côté de Deauville, l'offre n'est pas la même. Il s'agit notamment d'un trafic pour des voyages d'affaires ou des voyages organisés par tour-opérateur. Maryline Haize-Hagron s'explique :

"Le normand a la chance d'avoir une offre complémentaire" Impossible de lire le son.

De là à exclure la piste de l'Angleterre au départ de Deauville ? "Non, on n'abandonne pas, on négocie. Mais la difficulté est de trouver le bon modèle avec aucun risque au niveau de la compagnie et avec aucune subvention", conclut-elle.

