Deauville. L'Égypte et la Jordanie : deux nouveaux vols au départ de l'aéroport

L'aéroport de Deauville-Normandie (Calvados) ne cesse d'innover… Alors que la saison touristique touche bientôt à sa fin, il propose dans son offre deux nouveaux vols : l'un vers la Jordanie et l'autre vers l'Égypte, d'ici février 2020, grâce au tour-opérateur Top of Travel.

La Jordanie déjà lancée

Ce mardi 29 octobre 2019, le premier avion à destination de la Jordanie a pris son envol au départ de l'aéroport de Deauville-Normandie. Assuré par la compagnie ASL Airlines, il affichait complet. Maryline Haize-Hagron, la directrice de l'aéroport est fière d'être la seule à proposer cette offre en Normandie : "grâce à notre partenariat avec Top of travel, on a désormais 11 destinations différentes. On élargit encore notre offre, ce qui permet au Normand de voyager au départ de chez lui, sans être obligé d'aller à Paris".

D'autres vols pour la Jordanie sont au programme, le 1er juin et le 2 novembre 2020, avec une arrivée prévue à Amman ou Aqaba. Concernant Louxor en Égypte, il faudra attendre les 15 février, 14 mars et 16 mai 2020. En revanche, les réservations pour deux croisières Au cœur de l'Égypte 5*, Trésors d'Égypte 5* et le TOP club Cocoon Mercure Louxor Karnak 4* à Louxor sont déjà ouvertes, indique Arnaud Gautier, responsable commercial chez Top of Travel.