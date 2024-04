SNCF. Un train Dives-Cabourg jusqu'à Paris, c'est possible

Depuis le vendredi 29 mars, il est possible de prendre un train au départ de la gare de Dives-Cabourg jusqu'à Paris, et de même pour les arrivées. Une correspondance reste obligatoire en gare de Trouville-Deauville, mais cela permet un trajet d'environ trois heures. Empruntée par 48 000 voyageurs l'an dernier, cette ligne est accessible jusqu'au 23 septembre 2024.

Le jeudi et le vendredi, un trajet Trouville-Deauville - Dives-Cabourg est disponible en soirée. Le lundi un trajet Dives-Cabourg - Trouville-Deauville le matin. Et le samedi et le dimanche, six allers et cinq retours sont prévus. Une offre renforcée semaine et week-end est proposée pour les mois de juillet et août, avec six allers/retours quotidiens.