Caen. Voyager en avion depuis la Normandie

Cela fait longtemps que les normands peuvent se rendre outre-manche directement depuis chez eux. Les aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville-Normandie proposent une ligne directe et régulière vers Londres-Stantsed.

Si ceux de Cherbourg et du Havre affrètent uniquement des vols charters par le biais d'agences de voyage, ils permettent à la belle saison ou justement pour fuir la mauvaise, des destinations plus ensoleillées comme les Canaries, les Baléares ou encore la Sicile et la Croatie.

Caen-Carpiquet, un aéroport en développement

L'aéroport de Caen-Carpiquet quant à lui propose trois lignes régulière (Londres, Bordeaux et Lyon). L'aéroport calvadosien propose également trois lignes saisonnières régulières: Caen-Ajaccio et Caen-Bastia entre avril et octobre et Caen-Nice entre le 14 mai et le 8 septembre).

"Par rapport aux chiffres de 2015, nous enregistrons une hausse de 8% de fréquentation à ce moment de l'année", précise Maryline Haize-Hégron, directrice de l'aéroport.

De plus, Caen-Carpiquet ouvrira à partir d'avril 2017 une ligne régulière Caen-Toulouse et une autre saisonnière Caen-Figari (sud d'Ajaccio).

