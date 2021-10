Caen. Avion: un Caen-Toulouse qui ouvre bien des horizons

Depuis plusieurs années déjà, nombre d'habitués de l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) ne jurent que par la plateforme aéroportuaire de Lyon (Rhône), connu des habitués sous le terme de "hub". Il faut dire que la compagnie Hop ! qui exploite la ligne entre les deux capitales régionales a largement amélioré ses correspondances en matinée, pour permettre à ses clients de rejoindre facilement Bruxelles et Lille par exemple. Depuis Lyon, Hop ! propose d'ailleurs plus d'une vingtaine de destinations, dont au moins cinq à l'étranger.

31 compagnies, plus de 25 pays

L'ouverture en avril 2017 d'une ligne régulière entre Caen et Toulouse, exploitée par la compagnie Volotea, offre de nouvelles perspectives aux Normands. "Nos études nous ont permis de réaliser que cette ligne est nécessaire et qu'elle devrait répondre rapidement à un besoin, notamment pour ceux qui, au-delà de la ville rose, souhaitent par exemple rejoindre l'Espagne", explique Edo Friart, directeur du développement international de la compagnie. À l'heure actuelle, la compagnie ibérique propose depuis Toulouse, cinq connexions de l'autre côté des Pyrénées (Alicante, Palma, Tenerife, Las Palmas, Malaga), quatre avec l'Italie (Cagliari, Naples, Palerme, Venise), cinq avec la France (Brest, Bastia, Ajaccio, Figari, Strasbourg et Caen), une avec la République tchèque (Prague) et une avec la Croatie (split). Reste encore à ce que les techniciens de Volotea, en termes de billetterie, fassent les liens directs entre Caen et certaines de ces destinations.

À ces possibilités, s'ajoutent celles offertes par les 31 autres compagnies présentes sur le tarmac toulousain. Ce dernier est régulièrement connecté à plus de 25 pays, en Europe et dans le monde.

