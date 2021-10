Art, culture et sciences font-ils bon ménage ?

Cette 4e édition de la conférence de la Recherche, manifestation annuelle initiée par la Ville de Caen, sera consacrée aux relations multiples liant la science et la culture, deux mondes qui se sont toujours enrichis mutuellement, et aux nouvelles perspectives récemment ouvertes.



Programme (entrée libre et gratuite)

14h - 17h Projections d'oeuvres de la compagnie Clair Obscur

17h Ouverture officielle

17h30 Numérique et patrimoine écrit

Catherine JACQUEMARD, Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), Université de Caen Basse-Normandie

Pierre - Yves BUARD, Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), Université de Caen Basse-Normandie



La convergence numérique impacte aujourd'hui l'ensemble des activités autour du patrimoine écrit, de la recherche (collation, transcription, analyse) à la lecture (livre papier ou électronique, site web grand public ou spécialisé). Il s'agit de montrer dans cette présentation comment chercheurs et ingénieurs articulent leurs activités autour du document numérique, à la fois outil et objet de recherche, pour permettre dans le même mouvement l'outillage de la recherche dans les domaines concernés et l'amélioration de la valorisation du patrimoine.





18h Technologie au service du patrimoine

Philippe WALTER, Directeur du Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (CNRS et Université Pierre et Marie Curie)



Les développements analytiques de la chimie permettent de réaliser des études toujours plus précises des matériaux employés par les artistes et les artisans pour la réalisation de leurs oeuvres ou pour préparer des matières nouvelles. Cette conférence, permettra d'étudier comment certains peintres ont su utiliser ou développer des matériaux nouveaux pour répondre à leur besoin de création.





18h30 Science, technologie et création artistique

Frédéric DESLIAS, Metteur en scène de la compagnie Clair Obscur.



Le Clair Obscur, collectif caennais d'artistes arts vivants-arts numériques, s'attache à explorer les relations Homme-Machine, plus particulièrement à la façon dont l'homme, sa pensée, ses modes d'action et d'interaction sont modifiés par l'informatique et Internet.

19h Temps d'échange avec la salle

Stéphane BOUYEURE, Président du pôle Transactions Électroniques Sécurisées

19h30 Clôture

Josette TRAVERT, Maire adjoint en charge de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la prospective économique.