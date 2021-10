Armada : Joad, le rock dans tous ses états

Ce sont des enfants du rock mais ils flirtent avec bien d'autre univers. Ce groupe rouennais né en 2009 n'en finit pas de surprendre, voguant avec aisance d'un style à l'autre. En septembre dernier, à l'Echo du Robec, ils se sont produit avec une version orchestrale, soit plus de 15 musiciens sur scène à grand renfort de cuivres, de percussions et de cordes.

D'une véritable gageure qui consiste à adapter leurs compositions rocks à une formation classique, Joad a fait de chaque scène un nouvel exercice de style proposant des gammes chromatiques très différentes d'un morceau à l'autre, du folk au pop, de la chanson française à la country. "Chaque morceau peut prendre la teinte d'un univers musical en fonction du message qu'il renferme, explique Vincent Blanchard, le chanteur et parolier du groupe. Pour l'Armada nous avons choisi une version rock 70' rythm'n blues". En attendant la sortie prochaine du DVD live de l'Echo du Robec, Joad donne rendez-vous à ses fans... de plus en plus nombreux !

Pratique. Mercredi 12 juin, à 19h30, Scène de l'Armada, près du Pont Flaubert. Gratuit.