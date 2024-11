Rouen. "Nous voulons redonner espoir" : Zoufris Maracas dévoile son album au 106

La musique métissée de Zoufris Maracas sert un message profondément humaniste. Vincent Sanchez, leader et chanteur, nous donne la couleur de ce nouvel album, à découvrir au 106.

Quel est aujourd'hui le style

de Zoufris Maracas ?

"Le groupe reste fidèle à ses origines : c'est de la musique du monde engagée. Au fil du temps, le groupe s'est étoffé jusqu'à parvenir au format actuel, c'est-à-dire neuf musiciens dont une section cuivre. Cette formule donne du corps aux chansons et procure davantage d'émotions. Zoufris Maracas, c'est aussi et surtout de la joie partagée sans jamais oublier de poser un regard lucide sur le monde qui nous entoure. Nous voulons réveiller les consciences mais aussi redonner espoir !"

Comment est né ce dernier album ?

"La Course folle a été enregistrée principalement en Colombie même si l'album est né en région parisienne. C'est la première fois que l'on voyage tous ensemble même si nous avons déjà, les uns les autres, beaucoup voyagé, surtout en Afrique sub-saharienne. Nous avions besoin de cet ailleurs pour prendre du recul, mais aussi rêver et faire rêver. Ce dernier album est le résultat d'un travail de longue haleine commencé il y a déjà six ans. La chanson Liberta est née pendant le confinement, Douce illusion est une de mes vieilles chansons d'amour que j'ai ressortie des tiroirs, le titre Les Couloirs du métro nous rappelle les débuts du groupe et Le Goût de l'eau est une dystopie."

Quels sont vos sujets de prédilection ?

"Ce sont souvent des tranches de vie : des fictions, des petites narrations poétiques et métaphoriques. Si l'album s'appelle La Course folle, c'est aussi parce qu'il dénonce toujours les mêmes exactions. L'histoire se répète indéfiniment. On y partage aussi nos inquiétudes sur les menaces environnementales ou sur la corruption des politiques. L'originalité du groupe, c'est cette musique toujours enjouée même si les sujets sont graves. Mais Zoufris Maracas ne se prend jamais au sérieux ! Notre but est avant tout d'offrir un moment de partage et de joie."

Pratique. Samedi 9 novembre à 20h, au 106. Tarifs : de 24 à 35,5€. le106.com