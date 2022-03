Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Jeux d'égo au FRAC

Cette exposition rassemble les autoportraits d'une soixantaine d'artistes et propose une analyse de l'évolution du genre des années 1970 aux années 1990 ainsi qu'une relecture des collections du FRAC.

Pratique. Du 28 avril au 4 septembre. Frac Haute-Normandie à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. 02 35 72 27 51

- 636 battements d'ailes

Partant du principe qu'un événement de petite envergure peut modifier le cours d'une existence, cette pièce de la compagnie BBC propose de réécrire l'histoire.

Pratique. Vendredi 29 avril à 20h. Théâtre en Seine à Duclair. Tarifs 12 à 15€. Tél. 09 82 35 32 09

- Concert pour le SEMEH

Destinée à offrir des soins esthétiques aux patients atteints du cancer, le SEMEH récolte des fonds grâce à ce concert réunissant H comme Arnoh, Stan the Flasher ou encore Cécile Charbonnel Trio.

Pratique. Vendredi 29 avril à 19h30. Centre culturel Simone Signoret à Amfreville-la-Mivoie. Tarif 10€. Tél. 02 32 08 22 22

- Portraits d'artistes

Le photographe Yves Richard rend hommage aux peintres rouennais, tels Romel, Navarre, Authouart ou Mabille, dans cette galerie de portraits présentée dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.

Pratique. Du 30 avril au 22 mai. L'Orangerie à Grand-Couronne. Gratuit. www.grand-couronne.com

- Histoires d'hommes

Entre théâtre, musique et danse, Xavier Durringer donne la parole aux femmes tantôt révoltées, tantôt amoureuses. Des monologues subtils dans lesquels elles se livrent entièrement.

Pratique. Samedi 30 avril et mardi 3 mai à 20h30. L'Almendra à Rouen. Tarifs 7 à 10€. Tél. 02 35 70 52 14

- Le meilleur de Corneille

Philippe Chamaux met en scène un labo sur Corneille où sont jouées quatre de ses œuvres essentielles, La Place royale, Le Cid, L'Illusion comique et Polyeucte, par neuf jeunes comédiens de la région.

Pratique. Les 28 et 29 avril à 20h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarif 10€. Tél. 02 35 03 29 78

- Les maisons normandes

Le musée des Traditions et Arts Normands retrace à travers cette exposition l'évolution du bâti normand, ses techniques et son organisation du Moyen Âge au XIXe siècle, du clos-masure à la ferme du pays de Bray.

Pratique. Château de Martainville. Tarifs 0 à 4€. Tél. 02 35 23 44 70

- Au temps où les arabes dansaient

Avec ses quatre interprètes masculins vêtus à l'européenne, Kadhouane El Meddeb compose une fresque dansée dans laquelle il revisite la traditionnelle danse orientale en rupture avec toutes les conventions.

Pratique. Samedi 30 avril à 15h. Théâtre de la Chapelle St-Louis à Rouen. Tarifs 8 à 18€. Tél. 02 32 76 23 23

- Dans les coulisses avec Mozart

Le temps d'un après-midi, le Théâtre des Arts ouvre ses portes aux curieux et révèle les métiers de l'ombre grâce à de nombreuses animations conviviales : l'opéra comme vous ne l'avez jamais vu !

Pratique. Samedi 30 avril de 14 à 18h. Théâtre des Arts à Rouen. Entrée libre. www.operaderouen.fr

- Partie en Grèce: une renaissance

C'est l'histoire d'une quinquagénaire qui s'est sacrifiée pour les autres et qui redécouvre la joie de vivre : un monologue de Willy Russel interprété avec justesse par Valérie Mairesse qui oscille entre humour et émotion.

Pratique. Samedi 30 avril à 20h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 27 à 31€. 02 35 68 48 91

- Quand les animaux dialoguent

Dans ce spectacle familial, des animaux dialoguent et s'interrogent sur les grandes questions de la vie : des thèmes philosophiques abordés avec humour.

Pratique. Mardi 3 mai à 19h. ECFM de Canteleu. Tarifs 2 à 6€. Dès 7 ans. Tél. 02 35 36 95 80

- Marchés en folie à Pavilly

Suite au succès de l'édition précédente, Pavilly organise pour la deuxième année consécutive ce rendez-vous gratuit et populaire alliant arts de rue et marché du terroir.

Pratique. Jeudi 5 mai de 9h à 18h. Centre-ville et parking de la Dame Blanche à Pavilly. Gratuit. www.pavilly.fr

- Les soirées du caméléon

Pour sa 15e édition, le festival de Val-de-Reuil opte pour une programmation éclectique du reggae au rap et invite des artistes de renom : Yael Naïm, Joey Starr dans Caribbean Dandee ou encore Max Romeo.

Pratique. Du 5 au 8 mai. Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil. Tarifs 6 à 12€. Tél. 02 32 59 62 81

- Géométrie spatiale

L'espace de la Calende accueille les œuvres sur papier de Michel Delaunay, professeur de perspective à l'ESADHaR de Rouen : une technique très aboutie et des effets visuels surprenants.

Pratique. Jusqu'au 21 mai. Espace de la Calende à Rouen. Entrée libre. Tél. 09 81 97 38 77

- Les têtes d'affiche de l'école de Rouen

La galerie Bertran offre dans cette exposition un panorama de l'École de Rouen à travers les recherches picturales de Dumont, Lebourg, Hodé, Louvrier et Pinchon, les leaders du mouvement.

Pratique. Jusqu'au 10 septembre. Galerie Bertan à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 98 24 06