Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Cirque Sabrina Fratellini: nouveau spectacle

Le cirque familial Fratellini présente un nouveau spectacle combinant clownerie, jonglage, acrobaties aériennes et numéros de dressage pour ravir les petits et les grands enfants.

Pratique. Du 21 au 27 avril. Espace Bourvil à Caudebec-les-Elbeuf. Tarif unique 5€. Tél. 06 51 40 46 15

- Musique et médecine

Les amis du musée Flaubert proposent, dans cette nouvelle conférence, d'explorer les liens entre la maladie et le talent à travers le parcours de Beethoven ou de Schumann et de percer les secrets de la musicothérapie.

Pratique. Samedi 23 avril à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 15 59 95

- Lumineuses projections

Cette nouvelle exposition du Musée National de l'Éducation se consacre aux méthodes de projection, de la lanterne magique aux films muets jusqu'aux diapositives : une histoire d'éducation par l'image.

Pratique. Du 23 avril au 31 janvier. Centre d'exposition du Musée National de l'Éducation à Rouen. Tarifs 0 à 3€. Tél. 02 35 07 66 61

- Le monde d'Arthur

Découvrez en exclusivité des extraits du conte musical imaginé par Jordane Avril dont le jeune Arthur, atteint d'une maladie rare, est le héros. Le CD sera en vente sur place pour récolter des fonds pour son traitement.

Pratique. Dimanche 24 avril à 15h. Église de Malaunay. Libre participation. Tél. 06 58 06 50 84

- Hommage à John Rutter

Le chœur de Rouen Normandie, la maîtrise du conservatoire et le nouvel orchestre de chambre de Rouen s'associent pour interpréter le Requiem et la Mass of the children du compositeur anglais John Rutter.

Pratique. Dimanche 24 avril à 17h30. Église Saint-Vivien à Rouen. Tarifs 10 à 15€. Tél. 06 21 86 34 31

- Nina Simone revisitée

La violoncelliste Sonia Wieder-Atherton revisite le répertoire de Nina Simone: un bel hommage à une chanteuse géniale qui a connu un parcours semé d'embûches à cause de sa couleur de peau.

Pratique. Mardi 26 avril à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarifs 10 à 21€. www.hangar23.com

- Émily Loizeau: un conte moderne

Dans cette fable chantée, Émlily Loizeau nous entraîne dans le sillage de Mona, une enfant condamnée à vieillir prématurément. Une pièce musicale originale.

Pratique. Mardi 26 avril à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13€. Tél. 02 35 36 95 80

- La famille selon Brattberg

La Cie Divine Comédie explore l'univers du dramaturge norvégien à travers deux pièces dans lesquelles il évoque la difficulté d'être parent, oscillants entre humour absurde et émotion : deux morceaux de choix.

Pratique. Du 26 au 18 avril à 19h30. Chapelle Saint-Louis à Rouen. Tarifs 3 à 15€. Tél. 02 35 98 45 05

- Ali Baba: opéra exhumé

Œuvre oubliée du XIXe siècle, Ali Baba, l'opéra comique en trois actes, retrouve tout son faste grâce à une mise en scène audacieuse, qui transpose le conte dans un grand magasin, et à une interprétation de qualité.

Pratique. Les 26, 28 et 29 avril à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 68€. www.operaderouen.fr

- Le quartier Saint-Maclou

Marqué par les stigmates de la peste, ce quartier pittoresque accueillait au Moyen Âge les ouvriers de la laine. Il recèle encore de nombreux trésors à découvrir au cours de cette visite insolite.

Pratique. Jeudi 28 avril à 15h. Rdv devant l'Église Saint-Maclou à Rouen. Tarifs 5 à 7€. Tél. 02 32 08 32 40

- Le jazz brésilien vu par un trio

Jazz en Seine accueille le prestigieux guitariste maltais, Sandro Zerafa, pour un trio jazz inspiré par des sonorités brésiliennes, entouré d’Antoine Simoni à la contrebasse et Franck Enouf à la batterie.

Pratique. Jeudi 28 avril à 19h30. Golf de Mont-Saint-Aignan. Tarifs 8 à 12€. Tél. 06 51 76 78 65

- Le génie des modestes

Dans le cadre du festival des arts singuliers, le centre d'exposition Abbé Pierre réunit une centaine d’œuvres de quatre artistes inspirés : Pierre Albasser, Isabelle Boulangé, Emmanuel Dilhac et Marie-Rose Lortet.

Pratique. Jusqu'au 30 juin. Centre de l'Abbé Pierre à Esteville. Tarifs 4 à 6€. Tél. 02 35 23 87 76