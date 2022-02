Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERTS

Laurent Korcia au théâtre des arts

C’est sur un stradivarius de 1719 que le talentueux Laurent Korcia interprète deux oeuvres majeures de Brahms: la symphonie n°1 et le concerto pour violon.

Pratique. Vendredi 18 à 20h, samedi 19 octobre à 19h30. Théâtre des arts à Rouen. www.operaderouen.fr

Fills Monkey se déchaîne

Avec pour seul support la batterie, les fills monkey créent un univers sonore et visuel unique, percussif et décadent, de jonglage et de rythme.

Pratique. Samedi 19 octobre à 17h. Le 106 à Rouen. Tarifs : 3 à 14€. Infos sur www.le106.com

Aux frontières du réel

L’ensemble Octoplus propose, après la fameuse orchestration de Maurice Ravel, une nouvelle transcription des tableaux d’une exposition de Moussorgski pour quintette à vent et piano.

Pratique. Samedi 19 octobre, à 17h30. Chapelle St Julien à Petit-Quevilly. Tarif : 6€. Tél. 06 10 46 57 87

Indochine : Black City Tour

En attendant le 12e album du groupe prévu pour le 11 février prochain, venez prendre un bain de jouvence en assistant à ce show sophistiqué et créatif qui prouve que le groupe a encore beaucoup de chose à dire et à vivre.

Pratique. Jeudi 17 et vendredi 18 octobre, à 20h. Zénith de Rouen à Grand-Quevilly. Tarif : 40€. www.citylive.fr

Endless Boogie

Par ses étranges rites mélodiques, ses riffs bestiaux, son énergie brutale, et sa détermination à ne rien faire comme tout le monde, le quatuor new-yorkais ensorcelle et hypnotise sur des rythmes blues, rocks et psychédéliques.

Pratique. Vendredi 18 octobre, à 20h. Le 106, à Rouen. Tarifs : 3 à 14€. Infos sur www.le106.com

DANSE

Pedro Pauwels mène la danse

Le chorégraphe Pedro Pauwels invite le public à entrer dans la danse. Cette soirée dansante s’inspire des codes du bal masqué pour mieux libérer les corps.

Pratique. Vendredi 18 octobre à 19h. Le Rive Gauche à St-Etienne-du-Rouvray. Tél. 02 32 91 94 94

Un triangle amoureux

Sur fond de tango, dans Cumparcita les couples s’enlacent ou se lassent. Pas à pas les corps se lient dans d’impossibles passions: une pièce rythmée et charnelle.

Pratique. Du jeudi 17 au samedi 19 à 20h30, dimanche 20 à 16h. Théâtre de l’Almendra, Rouen. Tarifs :10/12€

THEATRE

Bukowski, les femmes, l’alcool, l’écriture

Adaptation libre de la pièce de théâtre de Jack Debussy, elle explore la part maudite de Charles Bukowski: auteur prolifique, au style inclassable et aux moeurs dissolues.

Pratique. Samedi 19 à 20h30. Dimanche 20 octobre à 16h30. Théâtre de l’écho du Robec à Darnétal. Tarifs : 7/12/16€. Tél. 02 35 88 98 83

L’amour bulgare

“23F côté hublot” c’est l’histoire de la jeune Tsvetelina qui s’envole vers la France rejoindre son promis. Cette pièce évoque les déboires de cette femme prête à tout quitter pour l’amour.

Pratique. Vendredi 18 octobre, à 20h30. Tarifs : 12/15€. Théâtre Montdory, à Barentin.

Le jeu de l’amour et du hasard

Enchaînements de quiproquos et de situations cocasses, le petit chef d’oeuvre de Marivaux n’a rien perdu de sa fraîcheur. La mise en scène de Catherine Delattres assure un agréable moment de théâtre et donne à ce texte une grande modernité.

Pratique. Jeudi 17 à 19h30 et vendredi 18 octobre à 14h, Théâtre des deux rives, à Rouen. Tél. 02 35 70 22 82

SALON

Masters du camping car

Ce salon international destiné aux amoureux des grands espaces présente occasions, véhicules neufs de marque ou rétros: un large choix pour prendre la route.

Pratique. Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre. Parc exposition à Grand-Quevilly. Tél. 02 35 18 28 28

EXPOSITIONS

La seconde peau de la cathédrale

Annie-Claude Ferrando, fascinée par Monet aux pixels, entame en 2005 une série haute en couleurs, dans une grande liberté plastique.

Pratique. Du 18 octobre au 3 novembre, tous les jours, 14h30-19h. Chapelle du Carmel, Bois Guillaume

L’humaniste Tetsuo Harada

Les sculptures en taille directe de l’artiste franco-japonais sont conçues comme des invitations à la méditation. Elles évoquent les liens entre l’homme et la nature: des formes paisibles et oniriques.

Pratique. Jusqu’au samedi 23 novembre. Du mardi au samedi 10-12h et 14-19h. Espace de la calende à Rouen. www.espace-calende.fr. 06 98 23 79 01

La Normandie loin des clichés

Le pôle image présente un aperçu des commandes, résidences et expositions menées depuis 2001 à travers une selection d’oeuvres rassemblées sous les thèmes du territoire, du paysage et de la socialisation.

Pratique. Jusqu’au 31 octobre. Galerie du pôle image à Rouen. Tél. 02 35 89 36 96. www.poleimagehn.com

L’avenir vu d’en haut

Aurèle Orion, Charles Henri Fertin et Nicolas Giraud convoquent l’imaginaire des habitants des hauts de Rouen pour dresser un panorama changeant de la ville dans un, 10, ou 500 ans: une oeuvre participative et multiforme.

Pratique. Jusqu’au mercredi 6 novembre. Du jeudi au samedi 14-18h. Plot HR à Rouen. Gratuit. Infos sur www.plothr.blogspot.fr

Suzanne Pejoska à la Manufacture 45

Invitée par Philippe Argatti et Christian Levanti, Suzanne Pejoska crée des toiles abstraites de grand format. Ici le signe prime, le travail des textures et des couleurs lui permet de créer dans une grande liberté des compositions équilibrées.

Pratique. Jusqu’au samedi 9 novembre. Du mercredi au samedi de14h à 19h. Manufacture 45 à Rouen.