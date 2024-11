Rouen. Une nouvelle salle de concert à la place de la Taverne de Thor

"On cherchait plus grand", déclare simplement Baptiste Magnan, co-gérant depuis cinq ans du Fury Bar à Rouen. Lui et son associé Eric Pariche ont racheté les locaux de l'ancienne Taverne de Thor, située quai Pierre Corneille, à quelques pas du Fury Bar qui se trouve, lui, place de la Basse Vieille Tour. Le chantier a débuté au mois de mars à l'ancienne taverne avec l'idée d'ouvrir une nouvelle salle de spectacle en parallèle du Fury Bar, le "Fury Défendu". "Le Fury Bar était un peu petit pour nous et on voulait un endroit où il y aurait un peu moins de bruit. Pour cela, il fallait automatiquement un lieu plus grand." Le lieu pourra accueillir jusqu'à 270 personnes sur 600m² de surface totale, en prenant en compte sous-sol, rez-de-chaussée et étage. Les travaux ayant pris du retard, l'ouverture, initialement prévue le 31 décembre, devrait être repoussée fin février 2025.

L'isolation phonique renforcée

Si l'esprit du lieu va rester assez rock dans la continuité du Fury Bar, avec même davantage de métal, promet Baptiste Magnan, les gérants ont mis un point d'honneur à l'insonorisation des lieux pour le bien-être du voisinage. "On a mis 17cm d'isolation partout avec des matériaux éco-responsables, plus des fenêtres quadruple vitrage au niveau de la véranda", précise le gérant. "On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Avec le Fury Bar, on a eu des problèmes de voisinage, mais aujourd'hui on est aux normes au niveau de l'isolation phonique." Côté ambiance, "ce sera un mélange de plein de choses qu'on aime, mais cela reste encore une page blanche".

La réflexion se poursuit aussi sur l'organisation des soirées, l'idée étant de programmer des représentations chaque soir du jeudi au samedi, avec une formule bar-spectacle le soir et le midi de la restauration.