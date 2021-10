Ils jouent pour le Japon

Il a fallu tout organiser très vite, mais le jeu en vaut la chandelle. L’assocation Rock’in Live, qui produit d’ordinaire des musiciens sur Rouen, a décidé d’organise le 1er avril un concert de soutien au Japon. Les gains de seront reversés intégralement à la Croix Rouge japonaise.

Au programme de ce concert solidaire : trois jeunes groupes de rocks, les Jual Touch, les Ricky Dozen et enfin les Newton’s Bikini.“Nous avons sélectionnés des groupes très professionnels pour attirer un maximum de monde”, indique un des membres de l’association. De 23h à 1h30 un DJ électro-rock animera la soirée, dans la cave du Highland Café. Lors de ce concert il sera également possible de faire des dons pour venir en aide à la population japonaise, durement touchée par les violents tremblements de terre.

Pratique. Rock For Japan, vendredi 1er avril, 19h. Highland Café, 2 quai Pierre Corneille, Rouen. Entrée 4 €.

Photo : Le groupe de rock Ricky Dozen participera au concert. (Photo : Romain Flohic)