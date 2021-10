Normandie impressionniste : la Seine comme lieu de travail

"Nous avons focalisé nos recherches sur la période 1850-1914, explique Nicolas Coutant, co-comissaire- car à l'époque des Impressionnistes. La Seine connaît d'énormes transformations qui bouleversent sa géographie alors que les activités laborieuses sont en plein essor".

Constructions navales, pêche, activités portuaires et battelerie : de nombreux tableaux réunis grâce à des prêts de musées et de collectionneurs privés témoignent de cette effervescence et du mode de vie paysan ou ouvrier. Des maquettes de bateaux ou d'ouvrages d'art, ainsi que des films d'archives, complètent cette approche sociologique.

Pratique. Jusqu'au dimanche 22 septembre, La Fabrique des savoirs, à Elbeuf. Gratuit.