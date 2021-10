Impressionnistes : le Musée des Beaux-Arts de Rouen accueille une expo exceptionnelle

Le musée des Beaux-arts se met à l'heure impressionniste rassemblant pour cette nouvelle édition du festival Normandie Impressionniste, une large palette d'oeuvres de Monet, Sisley, Renoir, Caillebotte et de leurs suiveurs. Grâce à des prêts de collectionneurs privés et aux nombreux partenariats établis avec des musées étrangers, cette exposition de grande envergure organisée avec le soutien de la Réunion des musées nationaux (RMN) permet d'établir un panorama des œuvres s'inspirant du thème de l'eau.

Elément naturel cher à Monet et à ses pairs, l'eau est un sujet particulièrement difficile à appréhender. Si Monet dans ses écrits témoignait de ses douloureuses crises perfectionnistes au cours desquelles il s'acharnait à trouver le ton juste entre transparence et reflet, l'eau incarne surtout aux yeux des impressionnistes le moyen de travailler la lumière dans toute sa complexité. Son instabilité permanente fascine ces amoureux de la nature qui tentent de fixer sur la toile le caractère fugace de ses atmosphères.

L'exposition s'organise en différents chapitres. On comprend par ce biais que si le thème est classique son traitement se détache très tôt des modèles et prend une option peu conventionnelle sous les pinceaux des maîtres. A travers les marines, les ponts sur la Seine, et la représentation des loisirs nautiques, l'eau se révèle un thème particulièrement novateur.

Pratique. Du lundi 29 avril au 30 septembre, Musée des Beaux-arts, à Rouen. Tarifs : gratuit pour les moins de 26 ans 7/10 €. Infos. www.rouen-musees.com