Rouen. "Normandism", l'expo événement de David Hockney, débute au musée des Beaux-Arts

C'est un temps fort qui ouvre la cuvée 2024 du festival Normandie impressionniste, pour les 150 ans du mouvement.

Le maître anglais David Hockney, qui réside et travaille en Normandie depuis 2019, se dévoile au musée des Beaux-Arts dans Normandism, une exposition conçue pour dialoguer avec les collections du musée. "C'est un génie de notre peinture actuelle", s'enthousiasme Florence Calame-Levert, la commissaire de l'exposition. "C'est un peintre très connu pour ses peintures des années soixante et soixante-dix, un peintre pop dont l'œuvre se caractérise par des couleurs extrêmement vives et une grande luminosité."

La Normandie comme inspiration

L'exposition, accessible gratuitement au public, est conçue en trois volets, avec d'abord des portraits, puis des paysages récents mis en vis-à-vis avec des toiles de Monet. L'expo se referme sur la Moon room, 13 dessins nocturnes réalisés à l'Ipad, avec notamment des vues sur la lune prises depuis la terrasse de sa résidence dans le Calvados, qu'il aime peindre comme Monet peignait ses jardins de Giverny. "David Hockney utilise les outils numériques et s'intéresse à la technologie. Pour lui, qui est fasciné par le reflet, l'Ipad a l'avantage d'être un support qui est comme un miroir qui reflète la lumière", décrit la conservatrice.

Quant à son rapport avec les impressionnistes, c'est certainement en Normandie que David Hockney l'a pleinement exploité. "En Normandie, il redécouvre la lumière, le changement des saisons, le bouleversement qu'il apporte et fait de son domaine le sujet de sa peinture."

L'exposition est à découvrir à partir du 22 mars et jusqu'à la fin du festival Normandie impressionniste le 22 septembre.