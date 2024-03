Rouen. Normandie impressionniste : ce qu'il ne faut pas manquer

Les organisateurs promettent une édition sans précédent. Le 5e festival Normandie impressionniste célèbre les 150 ans du mouvement avec 150 événements dans toute la région, organisés entre le 22 mars et le 22 septembre. Voici ce qu'il ne faudra pas louper à Rouen.

David Hockney au musée des Beaux-Arts

C'est l'une des expos événements de la programmation. Dans Normandism, David Hockney, le peintre star britannique qui vit et travaille dans le Calvados, figure du mouvement pop art, va présenter une trentaine de ses pièces récentes, des portraits et paysages peints sur toile ou réalisés sur une tablette. Son œuvre sera présentée parmi les expositions permanentes, comme un dialogue avec les collections du musée.

Whistler et L'Effet papillon

Il est l'un des artistes majeurs des Etats-Unis de la fin du XIXe siècle. Whistler est le contemporain américain de Cézanne ou de Monet, qu'il va d'ailleurs inspirer. Une trentaine de ses œuvres et celle d'artistes qu'il a marqués seront présentées dès le 24 mai au musée des Beaux-Arts de Rouen.

Wilson pour Cathédrale de Lumière

Cette année, le traditionnel son et lumière sur la cathédrale de Rouen se met à l'heure du festival Normandie impressionniste. Le célèbre metteur en scène et plasticien américain Robert Wilson, spécialiste de la lumière, sort de sa zone de confort pour se prêter à l'exercice de ces projections grandioses sur la cathédrale. Le spectacle sera porté par la voix d'Isabelle Huppert, lisant la poésie de Maya Angelou. L'événement gratuit dès le 24 mai et jusqu'au 28 septembre devrait être l'un des succès populaires du festival.

Les Illuminations à la Chapelle Corneille

L'expérience immersive propose de redécouvrir Les Illuminations de Britten, interprétées par l'orchestre de l'opéra Rouen Normandie, tout en se plongeant dans des vidéos projetées sur les murs de la Chapelle Corneille, conçues par Manuel Warosz et qui instaurent une atmosphère unique. La performance est à découvrir en live du 21 au 23 mars, puis du 28 au 30 mars en déambulation libre dans la chapelle avec l'enregistrement du concert.