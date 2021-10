Les coulisses de Caen

Huit pôles d'activités dont l'hippodrome le samedi 3 avril et le centre de traitement du courrier de la poste le mardi 6 avril, dévoileront leurs secrets.



Les dessous de plusieurs lieux caennais

La visite des coulisses du tramway de Caen étant déjà complète le mercredi 7 avril, le site d'extraction de la pierre de Caen,situé à Cintheaux, se fera un plaisir d'accueillir les curieux le lundi 12 avril. Mi-avril, le soleil pointera au Zénith et fera rayonner ses plus beaux atouts le lundi 19 avril. Puis, fin avril, les coulisses du stade Malherbe affichant complet, vous pourrez visiter le Cargö le jeudi 29 avril et découvrir des coulisses étonnantes. L'office du tourisme se situe place Saint Pierre, à Caen. Tarifs adultes : 5,50 € par visite. Scolaires, étudiants et demandeurs d'emploi, groupe de 10 personnes : 4,50 €. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Réservations impératives, tél. 02 31 27 14 14.



