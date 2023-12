[Vidéo] Caen. On vous emmène dans les coulisses du premier concours de volailles normandes 

On ne rigole pas avec les poulets ! Sur le même modèle que les fameuses Glorieuses de Bresse, la Région Normandie a organisé vendredi 8 décembre son premier concours de volailles. Eleveurs professionnels comme amateurs étaient invités à présenter leurs plus belles volailles au cœur du cloître de l'abbaye aux Dames, à Caen. L'objectif : valoriser les volailles élevées sur notre territoire.

128 volailles en compétition

Imaginez une table d'une centaine de mètres sur laquelle sont rangées 128 volailles en rang d'oignons, entourées d'un ruban rouge tel un paquet-cadeau de Noël. Dindes, chapons, canes... 24 catégories sont représentées. Toutes les pièces sont scrutées de près par un jury. "La chair doit être bien dodue", sourit Gilles Hauville, membre de l'ordre des canardiers en Normandie.

Le jury évalue chaque volaille via une grille de notation.

L'inspection est minutieuse. Grâce à une grille de notation, le jury évalue différents critères : le poids, les yeux, les plumes restantes, l'œil, la crête, l'état d'engraissement, etc. Le concours se veut très professionnel. Pascal Grosdoit, directeur de Normandie Viande Héritage à Rouen, explique comment il s'y prend. "On se met en situation de consommateur. On regarde l'aspect extérieur puis le gras, la finition, le bridage, c'est-à-dire la façon de ficeler l'animal ou encore la plumaison." Chaque inspection peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Une éleveuse repart avec 18 médailles

Côme Bréant est éleveur en Seine-Maritime. Douze de ses volailles étaient en compétition. "Des chapons, des pintades et des poulets de Gournay, dit-il. C'était une préparation un peu plus minutieuse que d'habitude." A 27 ans, il a remporté deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. L'éleveuse la plus primée est Gwen Charpentier, de la ferme Allain dans l'Orne. Elle a reçu des médailles pour 18 de ses poulets.