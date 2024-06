[Vidéo] Caen. Fête de la musique : découvrez les coulisses de la technique

Chaque année, le 21 juin, les communes de France vibrent au son de la fête de la musique. A Caen, les jardins de l'Abbaye aux Dames sont devenus un lieu incontournable pour faire la fête. Ce vendredi, huit groupes sont attendus sur scène, dont les Normands Samba de la Muerte ou Maddy Street.

Une vraie fourmilière

A la veille du spectacle, les techniciens préparent la scène aux petits oignons. "On a une journée pour monter, une journée pour les répétitions et les balances et une nuit pour démonter", explique Olivier Duval, de la direction commerciale de Novelty, missionné par la Région Normandie pour la technique.

C'est une vraie fourmilière. Près d'une centaine d'agents s'activent pour installer décors, son, lumière, régie… "Enormément de prestataires interviennent : un loueur de barrières, de toilettes, les électriciens, les bars et food trucks… Des semi-remorques arrivent, il faut décharger tout le matériel", poursuit Florent Pauger, coordinateur événementiel à la Région.

12 000 spectateurs attendus

Comme un mini-festival, deux scènes sont installées face à face : la scène Abbaye avec en arrière-plan le panorama de l'Abbaye aux Dames et la scène Parc. La première mesure 10m de large sur 15m de long. Sur les côtés, deux structures métalliques prennent forme. "Ce sont deux triangles en fer qui permettent d'accrocher le système son en hauteur, et maintenir jusqu'à une tonne", poursuit Olivier. Les agents grimpent jusqu'à 10,50m pour installer les enceintes.

Côté lumière, les éléments de décor prennent forme sur scène. "On se renouvelle à chaque événement pour trouver une déco lumineuse différente. On va avoir des totems sur scène. Et puis, on va profiter de cette tente Cristal pour découvrir l'abbaye à la nuit tombante." Bleu, blanc, rouge, jaune, vert… Le siège du Conseil régional va rayonner de mille couleurs ce soir. 12 000 spectateurs sont attendus.