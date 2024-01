[En images] Caen. Entrez dans les coulisses surprenantes de la patinoire

La patinoire de Caen existe depuis 1970. Une "vieille dame de la ville", s'amuse Jean-Louis Buron, responsable technique du complexe. Ce dernier connaît la patinoire comme sa poche. "Elle a connu une grosse rénovation en 2020, il y a eu de nombreux changements." L'équipement sportif accueille chaque année 120 000 personnes. Les clubs l'occupent plus de la moitié du temps. Pour le reste, le temps est réservé aux scolaires et aux visiteurs. Deux heures de surfaçage sont prévues par jour, pour refaire et lisser la glace.

Visite guidée du bâtiment

La visite commence par la salle des patins, dans laquelle ces derniers s'alignent à perte de vue. Puis, direction la piste olympique, d'une surface de 1 600m2, avec 60m de long et 30m de large : "On peut accueillir toutes les manifestations que l'on veut. On a eu le championnat du monde de hockey sur glace féminin en 2011 par exemple", indique le technicien. Nous entrons dans le couloir des surfaceuses. La patinoire de Caen n'en a pas une, mais deux : "On n'a pas le droit de tomber en panne, donc il y a toujours une machine de disponible." Après un passage par les vestiaires des différentes équipes qui s'entraînent ici, nous montons aux loges et aux gradins : "Il y a 850 places assises au total, et 600 en tour de piste." Pour finir, nous visitons le petit local de bricolage, dans lequel sont entretenus les patins.