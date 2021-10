UNESCO : Jersey soutient la candidature des plages du Débarquement

Le chef du gouvernement de Jersey a apporté son soutien à la candidature de la Région Basse-Normandie à une inscription des plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

"Nous sommes ravis de pouvoir offrir notre soutien à la Région dans sa démarche d'inscrire ces plages historiques au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Président Beauvais et moi avons récemment signé une lettre d'intention afin de travailler plus étroitement ensemble, et cette visite en Basse-Normandie est un exemple illustrant bien que notre histoire commune nous rapproche dans notre travail actuel", a indiqué Ian Gorst.

Pour soutenir la candidature des Plages du Débarquement de Normandie à une inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, une seule adresse : www.liberte-normandie.com.