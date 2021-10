Réunion publique autour de l'Armada

L'Armada approche à grands pas. Aussi, pour délivrer aux riverains le plus d'informations possibles sur le déroulement de cette semaine de festivités, une réunion publique est organisée ce jeudi 16 mai. Les habitants du quartier auront plus d'informations sur les conditions de circulation et de stationnement durant les 10 jours que durent l'Armada.

Pratique. Rendez-vous à 19h30, ce jeudi 16 mai, à la mairie de proximité Pasteur, 11 avenue Pasteur, à Rouen.