La ministre des Sports en visite à Alençon ce vendredi 26 avril

Au programme de sa visite :

- l'inauguration en fin de matinée, de la nouvelle piste d'athlétisme de la "Plaine des Sports", dans le quartier de Perseigne.

- la signature d'une convention "Promotion du sport pour le plus grand nombre et des métiers du sport dans les territoires de l'Orne", entre l'État, le Comité olympique et sportif, et le Conseil régional de Basse-Normandie, ainsi que la signature d'emplois d'avenir dans les fédérations sportives.

- une rencontre avec les personnels de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

- une visite des installations de "l'Étoile" (tennis de table et gymnastique) dans le quartier de Courteille.