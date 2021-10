Vire : le meurtrier mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation

L'homme de 23 ans, qui a tué son ex-compagne de plusieurs coups de couteau à Vaudry, près de Vire, samedi 27 février, a été mis en examen, lundi 1er mars, par le parquet de Caen.

Les faits se sont déroulés en fin de journée, aux alentours de 19 heures. Après avoir tué son ex-compagne, âgée de 25 ans, l'auteur de l'acte, un apprenti-pâtissier s'est tout de suite rendu. Il a appelé les gendarmes qui, sur place, ont constaté le décès de la jeune femme. Elle s'appelait Audrey Le Guen et était originaire de Ploumagoar, dans les Côtes-d'Armor (22). Une violente dispute au sein de l'ancien couple serait à l'origine du drame.

Après sa garde à vue, le prévenu a été présenté au parquet de Caen, afin d'ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation.



Autopsie indispensable

La planification du geste par son auteur ne fait pas de doute, selon le parquet de Caen. "Cela a été retenu après avoir pris connaissance de certains éléments du dossier que nous ne pouvons plus communiquer, étant donné que l'affaire est désormais entre les mains du juge d'instruction” , affirme François Nicot, procureur de la République à Caen. “Mais des données objectives dans le dossier permettent de penser que les choses se sont déroulées dans un contexte plus grave que celui d'un simple homicide volontaire” . De surcroît, le parquet a retenu, comme circonstance aggravante, contre l'auteur des coups de couteau, le fait que la victime soit son ex-compagne.

“La version que nous avons proposée au juge d'instruction est évidemment à vérifier” , ajoute François Nicot. L'enquête suit donc son cours et l'autopsie, déjà pratiquée sur le corps d'Audrey Le Guen, doit permettre de vérifier les faits.

À la suite de la mise en examen du prévenu devant le juge d'instruction, l'apprenti-pâtissier de 23 ans a été placé en détention par le juge des libertés.



