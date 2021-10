Benoît Hamon, invité d'Europe Ecologie Les Verts à Rouen

Samedi 6 avril, Benoît Hamon participera à la grande journée de réflexion autour du thème "Economie sociale et solidaire (ESS) : l'heure du changement d'échelle". Ce jour-là, EELV réunit dans la capitale normande une convention nationale sur le sujet. "L’objectif est de dresser le bilan de dix ans de politiques publiques en faveur de l’ESS, de faire un état des lieux des initiatives les plus innovantes mais aussi et surtout de débattre des orientations de la loi-cadre sur l’ESS en cours d’élaboration, et de son apport à la mobilisation générale contre le chômage", explique Claude Taleb, vice-président écologistedu Conseil régional en charge de l'économie sociale et solidaire.

Samedi 6 mars, à H2O, quai de Bois-Guilbert, à Rouen