Rouen. Européennes : Christiane Taubira soutient Raphaël Glucksmann à Rouen

Les ténors de la gauche se mobilisent derrière la liste Envie d'Europe. Portée par Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste et Place publique, les derniers sondages des élections européennes la crédite de 5%, le minimum pour obtenir des sièges au Parlement européen.

La gauche se rassemble

La réunion publique, organisée mercredi 15 mai 2019 à la Halle aux toiles à Rouen (Seine-Maritime), a marqué le soutien public de l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. "C'est une immense fierté parce qu'elle incarne cette gauche qu'on essaye de faire revivre.", affirme Raphaël Glucksmann à l'issue du meeting.

L'essayiste pourra également compter sur le soutien de l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve ou encore Martine Aubry, à Lille, voire de l'ancien président de la République, François Hollande. "On ouvre un chemin et on invite toutes les grandes consciences de la gauche à venir emprunter ce chemin avec nous, à venir nous soutenir.", poursuit Raphaël Glucksmann. "La gauche ne peut gagner que si elle se rassemble."

"Je ne viens pas à la rescousse"

"Effectivement, je représente quelque chose de particulier dans le paysage de la gauche.", affirme Christiane Taubira, au micro de Tendance Ouest. Elle admet bénéficier d'un "capital de notoriété" qu'elle veut mettre "au service des idéaux". "Je ne viens pas à la rescousse, je viens participer à la campagne, je viens parce que je suis d'accord avec la composition de la liste", poursuit l'ancienne ministre.

Le meeting a réuni les principaux représentants de la gauche dans la région. - Amaury Tremblay

Interrogée sur la question de son éventuel soutien à la liste portée par Benoît Hamon, également ancien ministre sous le quinquennat de François Hollande, Christiane Taubira répond en plaisantant et en affirmant être "sollicitée par beaucoup de personnes".

