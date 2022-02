Rouen. Européennes : Le PS et Place publique jouent la carte du rassemblement en Normandie

Le rassemblement de la gauche, éclatée depuis la débâcle de 2017 est un "work in progress". Les représentants du Parti socialiste, de Place publique, le parti créé par Raphaël Glucksman, tête de liste, et de Nouvelle Donne en Normandie le reconnaissent tout à fait. Cela prendra du temps. Vendredi 5 avril 2019, ils tenaient conférence de presse commune à Rouen (Seine-Maritime) pour officialiser cet engagement et s'en expliquer, en repartant des idées. "Il faut ré-ancrer la gauche et tirer un trait sur les tentations du libéralisme", détaille Jean-Christophe Chatelain, co-référent de Place publique en Seine-Maritime. Impossible de le faire sous la seule identité du Parti socialiste, qui a trop déçu dans l'exercice du pouvoir, expliquent ces militants, nouvellement engagé dans le parti du philosophe parisien. Un parti qui a trop souffert de ces transfuges avec LREM pour se positionner seul comme étant la gauche d'opposition à la majorité présidentielle.

Rassembler jusqu'où ?

"C'est une révolution pour le Parti socialiste, affirme de son côté, Nicolas Rouly, secrétaire fédéral en Seine-Maritime, puisqu'il est le seul à faire ce rassemblement." Une unité qui doit se construire, sans Génération.s, le parti de Benoît Hamon, qui fait bande à part tout en portant un message similaire. Et sans La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec lequel les divergences sont trop fortes sur les questions européennes. "Ils ont trop regardé du côté de l'alliance bolivarienne", lance Arnaud Hadrys, suppléant PS au Conseil départemental sur le canton Rouen 3 et l'un des deux candidats du PS en Normandie sur la liste des européennes. Avec sa colistière Julia Lesage, élue dans le canton d'Elbeuf, ils ne se trouvent pas en position éligible mais comptent néanmoins battre la campagne sur les thèmes de la transition écologique, de la justice sociale et de la justice fiscale, en portant entre autres la mise en place d'une fiscalité européenne. Militant de la cause LGBTI+, il compte aussi porter la question des droits fondamentaux, "du droit à l'IVG jusqu'à l'union civile pour les personnes de même sexe".

Du côté de Place publique, les candidats locaux doivent être désignés dans les prochains jours. Ils feront tribune commune avec leurs alliés socialistes lors d'un meeting rouennais, dont le lieu reste à définir, jeudi 25 avril.

A LIRE AUSSI.

Européennes: le PS désigne Raphaël Glucksmann comme tête de liste

Primaire : pour qui roulent les élus de gauche en Normandie ?

Européennes: le PS désigne Raphaël Glucksmann comme tête de liste

Européennes: Glucksmann candidat pour prendre la tête d'une liste d'union de la gauche

Après le départ de Maurel, le PS resserre les rangs