Armé d'un couteau de boucher, il menace sa compagne et sa belle-fille

Cette dernière, en instance de divorce, est provisoirement revenue habiter avec eux. Pour son départ à la retraite, la femme organise le repas dominical avec sa fille, sans convier l'ex-compagne de L.P et leur fille. Ce dernier se sent exclu et montre de façon manifeste qu'il est contrarié. Dès le lendemain, lundi 18 mars, sa compagne lui annonce qu'il doit quitter la maison sous 15 jours.

Il se rend aux gendarmes

Pendant qu'il prépare ses sacs pour partir, dans un premier accès de colère, il menace les deux femmes avec un couteau de boucher à large lame pris dans la cuisine. Devant cette scène, elles décident d'aller passer la nuit à l'hôtel. Mardi 19, elles reviennent au domicile, craignant une tentative de suicide. L'homme dort. La fille décide de prendre sa douche. L.P en profite pour tenter d'étrangler sa compagne avec un câble. Entendant les cris de sa mère, la fille sort immédiatement pour lui porter secours. L.P menace alors de les tuer et poursuit la fille. Elle s'échappe pour aller se réfugier chez les voisins. Il la rattrape dans l'allée et lui frappe la tête sur les dalles. C'est le voisin de 75 ans qui les sépare, tandis que L.P s'enfuit à pied avant de se rendre à la gendarmerie.

Toute volonté réelle de tuer écartée, il répond de violences aggravées et de vol, en comparution immédiate vendredi 22 mars. L.P a finalement été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans. Ses victimes, très choquées, mais heureusement seulement légèrement blessées, recevront 5 000 € chacune.

Il ne devra ni les revoir, ni posséder une arme.