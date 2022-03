Routes, autoroutes, SNCF : le point dans le Calvados à 7h

N13/D7

Hier à 17h30, la Préfecture a levé l'interdiction de la circulation sur la RN13 sur l'axe Bayeux-Caen pour tous les véhicules. Levée de l'interdiction de circulation aussi sur la RD7 sur l'axe Caen-Douvres la Délivrande pour les véhicules légers, ces deux axes très perturbés après le blocage de centaines de véhicules. La préfecture qui demandait aux propriétaires des véhicules abandonnés sur les routes de venir les récupérer rapidement.

Poids-lourds

Concernant les poids-lourds, l'interdiction a été levée pour les véhicules de plus de 7,5 T sur l'A13, l'A84 et l'A29. Attention, leur vitesse est toutefois limitée à 70km/h et les dépassements ne sont pas autorisés. Idem pour les poids-lourds sur le réseau départemental. Ils peuvent à nouveau circuler sur la rocade de Lisieux, entre Vire et Condé ou entre Caen et Ouistreham.

Autoroutes

Après trois jours d'une situation particulièrement compliquée, tout semble rentrer dans l'ordre pour la SAPN qui gère les autoroutes de Normandie. Pas moins de 1.500 poids lourds sont restés bloqués jusqu'à hier après-midi. Jacques Deroin, cadre d'astreinte à la SAPN, évoque "une première en 35 ans"



Transports en commun

Les transports en commun reprennent aussi du service. On sait toutefois qu'il n'y aura pas de transport scolaire aujourd'hui. Les principales villes du département devraient de nouveau être desservies par les bus verts. Côté transports de ville, à Caen ce matin, les deux lignes de tramways reprennent progressivement leur service. 11 lignes de bus circulent aussi mais avec des retards, et plusieurs ont vu leur itinéraire adapté. Les autres lignes de bus devraient être mises en service progressivement, à l’exception de la ligne 62 et qui ne circulera pas ce matin.

Réseau ferroviaire

La sncf, dont seules les lignes caen paris et granville paris circulaient encore hier, reprend aussi possession de son réseau mais les difficultés sont encore loin d'être surmontées. Les liaisons Paris-Granville, Paris-Caen, Rouen-Caen et Caen-Tours ainsi que tous les trains TER de Basse-Normandie ne fonctionnent pas normalement ce matin. Aucun train n'est encore programmé pour relier Caen-Cherbourg ou Caen-Lison-Rennes.

Le Président de la Région, Laurent Beauvais, s'est fixé comme objectif le rétablissement du réseau TER d’ici demain soir, a til indiqué par communiqué.



Etat de catastrophe naturelle ?

Ce mardi 12 mars pourrait bien être reconnu comme une journée de catastrophe naturelle : une demande devrait en tout cas être présentée, a indiqué hier matin la préfecture du Calvados. Cela pourrait permettre d'obtenir plus facilement des indemnisations des assurances pour les personnes sinistrées.

Ecoles

Pas classe en tout cas jusqu'à vendredi. La préfecture a décidé de la fermeture des écoles, collèges et lycées jusqu’à vendredi matin. Les crèches seront également fermées au public aujourd'hui. Décision prise suite aux difficultés de ravitaillement des restaurants scolaires et des crèches. La journée d'aujourd'hui sera ainsi consacrée à diverses vérifications de sécurité (état des toitures, canalisations, chauffage, végétaux) et aux réapprovisionnements.