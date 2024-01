Neige dans l'Orne. Les saleuses à l'œuvre sur les routes : "Les agents étaient au volant de leur camion dès 1h30 du matin"

Dans l'Orne, les premiers flocons ont commencé à tomber peu avant minuit, durant la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier.

Comme chaque nuit, des agents sillonnaient les routes du département, et ce sont eux qui ont donné l'alerte et réveillé leurs collègues. "Ils ont téléphoné et les agents étaient au volant de leur camion dès 1h30 du matin", explique François Brière, chef d'équipe au service des routes du Département, à Alençon.

Des agents coordonnent les interventions des moyens de déneigement. Ici, pour le secteur d'Alençon.

Tous les appels téléphoniques sont coordonnés dans son bureau, pour adapter au mieux le traitement des routes aux remontées qui arrivent du terrain. "On respecte un ordre prioritaire en fonction de l'importance du trafic sur les routes", explique-t-il.

Ecoutez ici François Brière: Impossible de lire le son.

L'incessant va-et-vient des saleuses se poursuit : elles viennent recharger du sel au centre opérationnel avant de repartir immédiatement, pour traiter progressivement toutes les routes du département. "Mais la circulation des camions a été interdite dans l'Orne, ça rend notre tâche difficile car lorsqu'ils roulent, ils mélangent le sel qu'on épand avec la neige, ce qui la fait fondre." D'autant que les prévisions météo ne prévoient pas de dégel dans l'Orne ce mardi.

Des tonnes de sel sont épandues sur les routes de l'Orne pour faire fondre la neige.