Tempête Caetano. Le département de l'Orne toujours en vigilance orange neige et verglas : le point à la mi-journée

Prudence si vous prenez la voiture dans les prochaines heures. La neige continue de tomber dans le département de l'Orne et un vent pouvant atteindre 85km/h est attendu, jeudi 21 novembre dans l'après-midi. Selon la préfecture, 72 sapeurs-pompiers, 60 gendarmes et un équipage de la police nationale sont engagés en interventions.

La circulation des poids lourds interdite

Les conditions de circulation se dégradent sur l'ensemble du réseau ornais et peuvent devenir délicates. Sur l'A28 et la RN12 (Axe La Lacelle/Mortagne et Mortagne/Saint-Maurice-Lès-Charencey), les conditions de circulation sont classées en difficile. A ce stade, les véhicules légers peuvent encore rouler sur l'ensemble des axes. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est quant à elle interdite par arrêté du préfet sur l'ensemble du réseau routier du département.

La ville d'Alençon est sous la neige depuis ce matin.

A midi, 14 accidents de la route, sans gravité, ont été recensés. Au total, une vingtaine d'interventions sont en cours. De son côté, le Conseil départemental assure avoir mobilisé une centaine d'agents sur les routes de l'Orne pour "un retour à la normale dans les meilleurs délais. Face aux impondérables de la météo, les déplacements sur certains secteurs resteront difficiles demain encore. A chacun de redoubler de vigilance. Le mieux étant, dans la mesure du possible, de reporter tout déplacement qui n'est ni urgent, ni indispensable", écrit Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, dans un communiqué.