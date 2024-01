Neige & verglas. Quelles sont les conditions de circulation dans le Calvados ?

Après l'épisode neigeux ayant pris beaucoup d'automobilistes par surprise ce mardi 9 janvier, les températures sont restées dans le négatif, et voilà que des plaques de gel et de verglas se forment sur les routes du Calvados. Le département reste d'ailleurs placé en vigilance orange neige-verglas. Est-il possible de rouler ce matin ? On fait le point.

Les axes principaux roulants

Grâce au travail des agents des routes du département, les axes principaux sont dégagés. Néanmoins, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ne peuvent emprunter pour le moment que les axes nationaux et autoroutiers.

Les transports en commun perturbés

Par mesure de précaution, la Région Normandie avait prévenu hier qu'elle annulait le ramassage scolaire ce mercredi 10 janvier. Certaines lignes commerciales du réseau Nomad peuvent toutefois rouler. En ce qui concerne le réseau Twisto, il y a du mieux. Le réseau est réouvert sur toute l'agglomération caennaise. La préfecture précise évidemment que des perturbations sont possibles, au vu des conditions.