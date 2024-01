Neige en Normandie. Pas de transport scolaire dans l'Eure, la Manche, l'Orne et le Calvados

Les cars scolaires ne vont pas passer récupérer les élèves, mercredi 10 janvier dans la Manche, l'Orne, l'Eure et le Calvados. Cette décision a été prise par la Région Normandie devant les conditions météo et les températures négatives prévues cette nuit. Ces quatre départements ont d'ailleurs été placés en alerte orange neige et verglas mercredi. "Les transports scolaires restent maintenus en Seine Maritime sous réserve de l'évolution de la météo", détaille la Région.

Dans le réseau Nomad car, quelques lignes commerciales pourront fonctionner, mais toujours en fonction des conditions de circulation, liées à la météo. Il faudra donc regarder au moment de son trajet sur l'application du réseau de transport régional.