Normandie. Quatre départements sur cinq en vigilance orange neige et verglas

Il va falloir se couvrir mercredi 10 janvier, peut-être encore déneiger sa voiture et surtout être prudent sur les routes. Météo France a placé l'Orne, l'Eure, le Calvados et la Manche en vigilance orange neige et verglas.

D'après le météorologue, l'alerte porterait surtout sur le verglas, jusqu'à 6 heures du matin. Après cet horaire et jusqu'à midi, ces quatre départements rejoignent la Seine-Maritime, en alerte jaune neige et verglas. Les cinq départements normands sont en vigilance jaune au grand froid toute la journée.

Selon Météo France, il va donc faire froid dans la région, mais il n'y a pas de neige annoncée. Le risque est donc surtout le regel des neiges du mardi 9 janvier.