Saint-Lô. Conduite sur neige : les bons conseils du pilote normand André Dessoude

De la neige est attendue ces prochaines heures sur les départements Normands, mais les conducteurs sont peu habitués à conduite sur les routes enneigées.

Pour éviter dérapages, glissades et sortie de route, les principes de la conduite sur neige sont, la souplesse et l'anticipation des virages notamment et des autres véhicules !

• À lire aussi. Démarrage en seconde, feux… Quelle conduite adopter en cas de neige ?



Écoutez ces quelques conseils du pilote manchois André Dessoude qui a notamment participé à des rallyes sur la neige en Russie.

André Dessoude Impossible de lire le son.

André Dessoude insiste aussi sur la projection du regard le plus loin possible sur la route dans la direction ou l'on souhaite aller avec les deux mains sur le volant.

Ces quelques bons conseils, de bon sens, devraient vous permettre de vous en sortir et d'éviter quelques déconvenues.