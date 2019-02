Démarrage en seconde, feux… Quelle conduite adopter en cas de neige ?

La tempête Gabriel devrait s'abattre sur une large partie de la France ce mardi 29 janvier 2019. La Seine-Maritime, l'Orne et l'Eure sont en vigilance orange pour la neige et le verglas. Le Calvados et la Manche sont en vigilance jaune.

Des phénomènes météorologiques qui risquent de rendre la circulation difficile sur les routes normandes. Deux moniteurs d'auto-école donnent leurs conseils pour éviter de prendre des risques.

Anticipation

Avant même de prendre la route, il y a quelques petits ajustements, primordiaux, à faire sur son véhicule. "Il faut prendre un peu de temps pour déneiger le véhicule, complètement, insiste Angélique Thévenoux, monitrice à l'auto-école Sam Conduite à Fécamp (Seine-Maritime). Les gens ont tendance à déneiger uniquement le pare-brise avant et arrière." Mais il faut aussi penser aux fenêtres, aux feux et au toit car "la neige qui se trouve dessus peut glisser sur le pare-brise en roulant ou être projetée sur les gens qui roulent derrière."

Si vous pouvez encore plus anticiper votre trajet, il ne faut pas hésiter à chausser des pneus neige et, en cas de fortes chutes de neige, des chaussettes ou des chaînes sur les roues motrices.

Démarrage

"Au démarrage, il faut veiller à ce que l'accélération soit progressive, surtout en côte", indique Dominique Palfray, directeur de l'auto-école Élite formation à Bretteville-du-Grand-Caux (Seine-Maritime). "Quand on patine au démarrage, il faut essayer de relever tout doucement l'embrayage. Si on a un véhicule équipé de l'ESP, l'antipatinage, il faut le désactiver au démarrage et le remettre seulement une fois que la voiture est lancée", ajoute Angélique Thévenoux.

Les deux moniteurs ont également une astuce pour aider au démarrage : enclencher la deuxième vitesse "car la première vitesse est assez puissante et donc le moteur entraîne plus les roues".

Enfin, "il faut faire attention à bien avoir les roues dans l'axe pour éviter le patinage", explique Dominique Palfray.

Souplesse

"La conduite sur neige implique pas mal de douceur, souligne le moniteur de Bretteville. Il faut donc éviter les accélérations brusques, les coups de volants intempestifs, le freinage de dernière minute, etc. Chaque accélération doit être bien dosée pour éviter les dérapages."

Les deux moniteurs conseillent surtout d'utiliser le frein moteur, notamment en descente pour éviter de prendre de la vitesse et éviter de freiner sur un sol glissant.

Augmenter les distances de sécurité

Une autre règle de base et d'augmenter les distances de sécurité "car sur un sol enneigé ou verglacé, la distance de freinage est multipliée par quatre", rappelle Angélique Thévenoux.

Voir et surtout être vu

"Il faut aussi, surtout, se faire bien voir donc mettre les feux de croisement et ne pas hésiter à utiliser les feux de brouillard avant et arrière en cas de chute de neige", indique Dominique Palfray.

Attention enfin, à bien adapter sa vitesse aux conditions de circulation.

Interdiction de dépasser les engins de salages

À noter enfin qu'il est interdit de dépasser les engins de salage en action, "ils sont prioritaires sur la route", indique la monitrice de Sam Conduite. "C'est interdit de les dépasser tout simplement parce qu'ils déneigent et qu'on risque alors de rouler sur une partie pas déneigée et de provoquer un accident."

Le mieux reste évidemment, quand cela est possible, d'éviter de prendre le volant.