Rouen, "pot de chambre" de la Normandie ?

Ce sobriquet de pot de chambre vient de loin : à cause de l'humidité et de la saleté qui y régnaient : les rues de la ville étaient de vrais foyers d'épidémies. A cause de sa forme : la ville se situe au fond d'une cuvette entourée de collines. Enfin, cette image peu flatteuse lui vient aussi de la fréquence des pluies qui s'abattent sur elle à longueur d'année.

Plus d'un jour de pluie sur trois

Dans un contexte d'évolution du climat, qu'en disent les météorologues ? "Lorsque l'on compare Rouen avec l'ensemble des villes des cinq départements de Normandie, on constate que les valeurs annuelles de précipitations sont élevées", souligne Yvon Le Guischer de Météo-France Rouen. Et de fait, à Rouen, sur la période 1981-2010, il est tombé en moyenne 851,7 mm/m2 d'eau par an. Mais la capitale haut-normande se situe néanmoins derrière Cherbourg (889 mm/m2). Il n'empêche : les Rouennais passent sous la pluie plus de 133 jours (133,6 exactement) sur 365 !

Mais qu'ils se consolent : "En Seine-Maritime, Rouen est loin des valeurs de Goderville, dans le pays de Caux, qui subit 1109,7 mm annuels et 146,5 jours de pluie"...