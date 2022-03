Le Trait, près de Rouen, veut décrocher sa quatrième fleur

En Seine-Maritime, cinq communes ont déjà atteint le Graal : Autretot, Eu, Notre-Dame de Gravenchon, Montville et Saint-Valery-en-Caux. "Nous avons été pré-sélectionnés et espérons avoir la quatrième fleur dans deux ans", précise Michel Régé, maire-adjoint du Trait en charge de l'urbanisme et de l'environnement.

Depuis 2001, la municipalité traitonne cherche à verdir l'image d'une ville industrielle de 5 300 habitants. Et cela porte ses fruits, grâce à une politique volontariste en matière de voiries, de mobilier urbain et de fleurissement. Il faut dire que Le Trait ne manque pas d'atouts. Elle est située dans le Parc naturel régional des Boucles de la Seine et 77 % de son territoire se compose de forêts, de marais ou de champs bocagers.