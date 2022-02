Canteleu. Relais poste : nouveau service à l'Esat de Bapeaume-lès-Rouen

Nawel Gazdallah, responsable de l'espace Les ateliers du Cailly, a accueilli vendredi 18 octobre 2019, les élus de la ville de Bapeaume-lès-Rouen (Seine-Maritime) et les responsables de la Poste pour la présentation de ce nouveau service.

Nouvelle activité

Dans ces locaux, de nombreux ateliers de sous-traitance sont présents : "Atelier de recyclage, blanchisserie, pressing-repassage, mais aussi une troupe de théâtre, une activité maraîchage, une section espaces verts et donc, depuis cette semaine, l'ouverture du Relais poste".

Les Établissements et services d'aide par le travail (ESAT) offrent aux personnes accueillies des "possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, précise-t-elle, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Ils sont donc dans des lieux de mise au travail pour des personnes qui n'auraient pas cette possibilité en milieu ordinaire et proposent un accompagnement spécifique, adapté aux compétences de la personne".

Depuis une semaine, ces personnes sont confrontées à une nouvelle activité : celle d'un bureau de Poste où le public pourra venir retirer des objets, lettres et colis contre signature, et bien sûr envoyer les lettres et colis, cela du lundi au vendredi, aux heures d'ouverture des Ateliers du Cailly.

Le personnel a suivi une formation d'une semaine et travaille sous l'œil vigilant des responsables. De nombreux clients de la blanchisserie ont découvert avec satisfaction ce nouveau service et, à l'inverse, les nouveaux clients de la poste ont pu découvrir les nombreuses propositions de cet atelier.

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi et le dimanche.

