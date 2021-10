Rouen. Rouen : inauguration des serres rénovées du jardin des plantes

Après plusieurs mois de travaux, entamés en 2017, les serres rénovées du jardin des plantes à Rouen (Seine-Maritime) ont été inaugurées samedi 18 mai 2019, à l'occasion du festival Graines de jardin. Françoise Lesconnec, adjointe chargée de l'environnement, précise qu'il "s'agit là de l'aboutissement d'un des grands engagements de notre mandat. 15 serres ont été rénovées afin de réaliser d'importantes économies d'énergie et pour renforcer la vocation scientifique et pédagogique du lieu".

Plus de deux millions d'euros

Ainsi, trois zones ont été concernées par cette rénovation : la serre centrale, les serres tropicales et un groupe de sept serres. Cette rénovation avait un double objectif : d'une part, moderniser les structures existantes afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, d'autre part, conforter et renforcer la vocation scientifique et pédagogique de ce lieu emblématique de Rouen.

Yvon Robert, le maire de Rouen, ajoute que "le jardin des plantes a une importance vitale pour notre territoire, de par sa présence dans un espace hyper urbanisé. La rénovation des serres est un véritable engagement de notre municipalité, qui améliorera les conditions de travail des agents et valorisera leur travail de production et de conservation des collections présentées".

Le montant global du projet s'élève à environ 2,3 millions d'euros. La Métropole Rouen Normandie et la Région Normandie ont cofinancé cette opération avec la Ville. Pour financer ce projet, la municipalité a fait appel au mécénat auprès des entreprises locales et auprès du public. Environ 125 000 € ont ainsi été récoltés.

• Lire aussi. Parcourez la Seine Maritime et découvrez ses Espaces Naturels Sensibles

• Lire aussi. La sénatrice Agnès Canayer veut clarifier la lutte contre le frelon asiatique

• Lire aussi. [Notre dossier] Européennes : des Seinomarins au cœur de la campagne





A LIRE AUSSI.

Une cagnotte pour la rénovation du jardin des plantes de Rouen