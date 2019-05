La sénatrice Agnès Canayer veut clarifier la lutte contre le frelon asiatique

Il est plus petit qu'une pièce de deux euros mais inquiète de plus en plus : le frelon asiatique se répand très rapidement en France depuis son premier signalement en 2004. Il serait désormais présent dans quasiment tout le pays. La lutte s'organise contre cette espèce très invasive et agressive avec l'Homme, qui menace également d'autres insectes, notamment l'abeille.

La sénatrice de Seine-Maritime Agnès Canayer vient de présenter une proposition de loi visant à clarifier le rôle de chaque collectivité et administration dans ce domaine. Cette proposition a été adoptée jeudi 2 mai 2019 par le Sénat. Elle doit faire en sorte que les maires ne se retrouvent pas seuls dans ce combat, comme c'est actuellement le cas d'après les remontées qui lui sont faites du terrain. "Les maires sont souvent dépourvus de moyens et ne savent pas vers qui se tourner, souligne la sénatrice. Le SDIS n'agit pas systématiquement et personne n'est financièrement responsable pour prendre en charge la destruction du nid de frelon."

"Pour que l'État, une fois de plus, ne se défausse pas sur les maires."

Le but de la proposition de loi est donc de clarifier les rôles pour que ce ne soit pas aux communes de le faire et surtout d'en supporter les frais.

"Quand un nid de frelon asiatique est découvert sur une commune, comme sous le toit de l'école de la commune de Bois-Robert la semaine dernière, le maire se retrouve obligé d'intervenir, seul, et doit supporter les frais de la destruction du nid. Or, cela ne fait pas spécifiquement partie des compétences du maire, explique Agnès Canayer. La proposition de loi permet aux maires de se tourner vers l'État pour que le préfet agisse et prenne en charge la destruction des nids de frelons, parce que c'est sa compétence." Elle cherche ainsi à soutenir les communes, "pour que l'État ne se défausse pas, une fois de plus, sur les maires."

Idem, si le nid se trouve chez un particulier, et "s'il y a un danger imminent pour la sécurité", le maire pourra solliciter le préfet. Ce dernier pourra intervenir à la place du particulier puis se tourner vers lui pour la facture.

La proposition a été adoptée en législation en commission et doit encore passer devant l'assemblée nationale pour être définitivement adoptée.

