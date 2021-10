Petit-Quevilly. [Rencontre] Près de Rouen, Patrick Pels dessine au stylo à bille

Dans sa maison de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), Patrick Pels a fait encadrer et a accroché aux murs plusieurs de ses œuvres. De loin, difficile de croire qu'elles ont été réalisées au stylo à bille. Il faut s'en approcher pour voir les fines boucles dessiner des portraits ou des paysages. "Ça fait environ 6 ans que j'ai commencé à dessiner en utilisant le stylo.", explique ce retraité, qui a travaillé longtemps dans les espaces verts.

Plus de 50 heures de travail

Le stylo, "C'est un médium sympa, pratique et économique, à la portée de tout le monde.". Sur son bureau, une quinzaine de stylos de toutes les couleurs possibles. "Parfois, pour certains dessins, je n'utilise qu'un seul stylo.", poursuit-il. La méthode de travail est méticuleuse, car il n'est pas possible de revenir en arrière une fois les traits dessinés.

Patrick Pels esquisse d'abord les formes au crayon, avant de faire des points de repère au stylo, puis de dessiner les boucles qui donnent vie à ses œuvres. "Mais depuis un peu plus d'un an, je dessine directement au stylo.", affirme l'artiste. La technique est rodée, il ne faut pas trop appuyer sur le stylo et faire, à certains endroits plusieurs passages pour noircir plus ou moins le dessin.

Patrick Pels et sa mascotte, devant l'un des dessins au stylo à bille, en cours de réalisation. - Amaury Tremblay

Aujourd'hui, Patrick Pels a réalisé plus d'une quarantaine de dessins, alors que chacun demande entre 50 et 60 heures de travail. "Je dessine pendant 3 à 4 heures, puis je fais autre chose, avant de reprendre le travail.", détaille Patrick Pels. Il expose régulièrement quelques-unes de ses réalisations. Après La Bouille, c'est à Petit-Quevilly qu'il va présenter ses dessins, avec l'association Cap'Quevilly, jusqu'au 6 juillet à la bibliothèque François-Truffaut.

