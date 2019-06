[Rencontre] L'art des Copains : show-room d'artistes à Alençon

Leila-Elodie Drissi est une quadragénaire Alençonnaise, qui a passé 20 ans à Paris. Elle y a notamment géré des équipes commerciales de grands magasins, boulevard Haussmann. De retour dans sa ville natale, elle vient d'ouvrir le show-room L'Art des Copains, dans la rue du Jeudi. Le concept est de vendre les productions d'artistes locaux, avec l'ambition de contribuer à redynamiser sa ville.

La quadragénaire veut contribuer à faire bouger sa ville. - Eric Mas

À L'art des Copains, au milieu de meubles chinés et d'articles de déco, on trouve pêle-mêle les productions d'artistes locaux : bracelets et bijoux artisanaux, sacs, sculptures, toiles… Écoutez Leila-Elodie Drissi :

L'Art des Copains, ouverts chaque jour en fin d'après midi, et les fins de matinée des jeudis, vendredis et samedis.