Rouen : l'esthétique dans l'éducation de l'enfant au musée du même nom

A travers une analyse des méthodes de sensibilisation à l'école ou en famille. La dernière partie de cette exposition est conçue, justement, pour les enfants.

Au dernier étage du musée, une pièce décorée à la façon d'une salle de classe du début du siècle dernier sert de salle de jeu. Entourés de planches didactiques et de fables illustrées, les plus jeunes sont invités à manipuler des fac-similés d'ouvrages éducatifs anciens tels que Le tour de France de deux enfants et peuvent s'amuser avec un jeu de l'oie.

Grâce à un jeu-papier remis à l'accueil, les vitrines, dans lesquels se trouvent des jeux éducatifs,deviennent un véritable parcours ludique.

Pratique. Jusqu'au dimanche 1er septembre, Musée national de l'Education, 185 rue Eau de Robec, à Rouen. Tarifs 1,5/3 €. Tél. 02 35 07 66 61