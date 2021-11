Avec les Garra Rufa, les poissons, c'est le pied !

L’esthéticienne commence par désinfecter vos pieds avec un gel antiseptique. Essentiel pour la protection des clients et des poissons ! “On parfait le nettoyage avec un gant à usage unique pour retirer la partie toxique du gel. On regarde alors s’il n’y a pas de plaie”, indique Anaïs Bordron, gérante de l’Institut “Délires de femmes”, à Petit-Couronne. Puis vous immergez vos pieds… pendant une demi-heure !

Une centaine de petits poissons d’eau douce, les Garra rufa, viennent picorer les peaux mortes des orteils, talons et mollets. “Le soin active la circulation sanguine, vous retrouvez des pieds de bébé”, vous affirme-t-on. Soin relaxant dit de confort, il est également considéré à l’étranger comme un soin curatif contre l’eczéma et les psoriasis. Le soir venu, les poissons sont nourris avec un complément à base de nourriture et de vitamines.

Pour information, l’aquarium est nettoyé toutes les semaines et entièrement inspecté par un technicien une fois par mois, assure les gérants des instituts.