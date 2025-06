Près de Rouen. Le Square Fest, festival de musique engagé, est lauréat de Créactifs

A 21 ans, Clothilde Petit est la cofondatrice du Square Fest à Petit-Couronne. Elle vient de remporter 7 500€ de subventions comme lauréate du concours Créactifs de la Métropole Rouen Normandie.

Qu'est-ce que le Square Fest ?

"Le Square Fest est un festival de rock et d'autres styles musicaux qui est gratuit et qui a trois objectifs principaux : favoriser une culture accessible ouverte à tous, propulser la jeune création locale vers la professionnalisation et lutter pour la décarbonation du secteur culturel français, car c'est un vrai enjeu en ce moment. Cela soulève de vraies questions sur notre manière d'organiser les événements et de les apprécier en tant que festivaliers. On sensibilise à comment s'amuser simplement, sans tout détruire sur notre passage."

Comment agissez-vous

pour cette décarbonation ?

"Déjà en programmant des artistes locaux, ce qui permet aussi de mettre en avant le vivier. La logistique, les transports de matériel sont aussi pensés pour limiter l'impact. Tous les décors du festival sont faits en récupération et en éco-construction. Ça demande du temps pour tout concevoir de manière pérenne et que le festival n'ait pas une grosse empreinte carbone."

Que représente le soutien de Créactifs ?

"Je suis hyper émue, pour moi, et surtout pour le Square Fest, qui a toujours réussi depuis 3 ans à faire des trucs de fou avec peu d'argent ! Là, avec 7 500€, on va pouvoir faire plein de choses : construire nos toilettes sèches, mieux rémunérer les artistes… Ça valide aussi un peu notre concept. Prochaine édition le 30 août aux jardins aquatiques de Petit-Couronne avec deux scènes pour les concerts et une exposition d'artistes locaux."