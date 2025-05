Rouen. Avec Facileo, Adam Fortin lance à 18 ans une application pour venir en aide aux handicapés

A seulement 18 ans, Adam Fortin, lycéen à Rouen, s'apprête à lancer Facileo, une application avec de multiples fonctionnalités à destination des personnes en situation de handicap. Ce projet lui a permis de faire partie des lauréats du concours Créactifs de la Métropole Rouen Normandie et de remporter à ce titre 1 500€ pour poursuivre son développement.

Qu'est-ce que Facileo ?

"C'est une application dans laquelle je regroupe six fonctions pour aider les personnes en situation de handicap. Il y en a trois principales : une carte pour recenser les lieux accessibles, comme les bars, les restaurants, les hôtels, tout. Elle permet aussi de recenser les endroits qui ne sont pas accessibles dans les villes : un trottoir trop haut, une voirie accidentée, tout ce qui dérange pour les fauteuils roulants. L'application permettrait aussi de connaître les stations dans lesquelles on peut faire le plein de son véhicule sans en sortir. L'application contactera une personne pour aider à faire le plein."

Comment est venue l'idée

de cette application ?

"Ça vient de mon expérience personnelle, avec mon père handicapé depuis 28 ans. Quand il avait des problèmes et des idées, il m'en parlait. Avec mon frère, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour aider, et on voulait entreprendre. Quand on est handicapé, on est un peu exclu, il y a une injustice. Facileo, c'est pour régler cette injustice."

A quoi va servir le gain

du concours Créactifs ?

"C'est motivant pour la suite. Ça montre que le projet Facileo a retenu l'attention du jury. Il faut que je continue à développer l'application avec mon frère pour pouvoir la rendre publique dans les prochains mois."